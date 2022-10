Censo, paro, y persecución política

Si no se produce un milagro, de esos milagros que a veces suceden en Bolivia y cuando es necesaria la presencia de la Iglesia para que suceda, pasado mañana estaremos en el departamento de Santa Cruz transitando por el paro indefinido que ha sido aclamado por un cabildo. La característica de este paro, que sucede porque el Gobierno no desea realizar el Censo de Población y Vivienda que debió hacer este año, es que en el paro estará ausente el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo; algo inconcebible. Y Calvo estará alejado porque guarda detención domiciliaria permanente con guardia a la vista, por estupideces que parecen cuchufletas, y que no son sino parte de una evidente venganza.

No nos gusta el paro, cuyo siguiente paso es el bloqueo. Pero tampoco nos gusta el engaño. Y como el Gobierno no cumplió con realizar el censo este año, ni quiere hacerlo el próximo, y ya no se cree que piense hacerlo más, no ha quedado otro camino que el impuesto por el cabildo.