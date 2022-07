Censo postergado, entre serviles y reaccionarios

¿Recuerdan hace algunos meses cuando el director del INE visiblemente molesto, respondía ante los medios que el trabajo precensal iba viento en popa y garantizaba su realización en 2022, ante las dudas y cuestionamientos técnicos de las instituciones cruceñas sobre su avance y calidad?. Dicha desconfianza no era equivocada, ya que hoy el gobierno central y el desinstitucionalizado INE, pseudo argumentan que por factores climáticos, migratorios y otras cantinfleadas, no es posible realizarlo como establecía el D.S. No. 4546/21 y por tanto es mejor dejarlo para el 2024 con resultados que aplicaremos en 2030, decidiendo así a su antojo por sobre millones que esperaban el censo ya normado. Llama la atención que esta efímera y dañina decisión se tome con la servil venia de 8 gobernadores y varios alcaldes que incongruentemente aceptan la postergación de saber dónde están parados para distribuir recursos y cubrir las múltiples y urgentes necesidades de sus regiones, municipios y comunidades.

El incumplimiento evidente en los plazos de realización del Censo, su tan necesario pacto fiscal y la redistribución de la representatividad política, tiene que tener responsables; las normas y sanciones están, pero el sistema judicial servil y corrupto no las aplicará. Ante ello como siempre, el departamento de Santa Cruz y su institucionalidad, se niega a seguir frenado en su desarrollo y postergado por un centralismo secante con funciones privativas y designaciones del nivel central que tranquilamente puede seguir poniendo excusas el 2024 y repostergarlo; por lo que siendo el más perjudicado al ser el centro migratorio, se obliga a tomar otra vez la iniciativa de protestar con todas los medidas de hecho que constitucionalmente estén a su alcance, hasta que el gobierno entienda y haga lo que se debe hacer en cualquier Estado civilizado...¡Cumplir y hacer cumplir la CPE y el ordenamiento jurídico por sobre los mezquinos intereses partidarios!. En este sentido resulta incomprensible que algunos vivientes de esta tierra, autoridades o no, estén a favor de semejante decisión dañina de postergación que atenta contra la realización de algo que beneficia a todos sin color político, por lo que no existe otra forma de consideración, más que de traidores del bienestar y crecimiento de su pueblo, si es que la verdad no espanta.