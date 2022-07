Censo y pacto fiscal fallidos

El Gobierno de Luis Arce ha postergado el Censo de Población y Vivienda, que estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022. Esta decisión desnuda no solo la incapacidad gubernamental sino también el menosprecio por lo que debe ser una política de Estado (no del Gobierno) y un compromiso con la Organización de las Naciones Unidas. Entre los argumentos del Gobierno figura la pandemia, cuando esta realidad exige, con urgencia, conocer cuál es la nueva fotografía de Bolivia para definir las políticas públicas que sean necesarias y buscar contrarrestar las injusticias y los desequilibrios existentes.

La decisión del Gobierno era previsible, pues no le conviene el Censo, porque en función de la nueva densidad poblacional tiene que hacerse una redistribución de los recursos del Estado y la representación política. El Gobierno central siempre rechazará esta reasignación de recursos públicos porque controla, según varios estudios económicos, el 88% del Presupuesto General del Estado y el saldo 12% se distribuye entre los gobiernos: departamental, municipal, regional e indígena originario campesino.

El Pacto Fiscal tenía que concretarse “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda” de 2012. Lo primero que hizo el Gobierno central fue también retrasar la realización del Censo, con diferentes e inconsistentes argumentos. En febrero de 2015, el Gobierno central recién presentó su propuesta técnica, porque los resultados fueron rectificados y reprocesados en julio de 2014. En cualquier caso, no se concretó ni el primero de los cinco pasos de la propuesta del nivel central, para concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del Pacto Fiscal.

Lo cierto es que sin Pacto Fiscal no puede haber autonomía plena; es decir, sin recursos económicos no se puede avanzar en el proceso de democratizar el ejercicio del poder político. El Gobierno del MAS no se ha caracterizado precisamente por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por los gobiernos subnacionales, han sido confiscados por el nivel central.