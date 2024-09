Censo y realidad no cuadran

Un dudoso intento de supuesto golpe de estado, la falta de información económica, acuerdos tardíos o que no se cumplen, anuncios de referéndums extraviados, empantanamientos parlamentarios, y ahora los resultados de un censo que no cuadra con la realidad, son el reflejo de que todo está desbordado y que las instituciones existen, pero no funcionan.