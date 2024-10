Centellas revela que 66 funcionarios eran ‘usuarios’ del sistema tributario

La audiencia no tardó más de 40 minutos. Al salir de la Delcc, el abogado de Centellas aseguró que su defendido está dispuesto a coadyuvar en las investigaciones que sean necesarias y aseguró que no se ausentará del país. Esta aclaración fue emitida porque, cuando fue destituido del cargo, el 28 de septiembre, estaba de vacaciones en un balneario de México.

Señaló que los operadores o usuarios provienen de gestiones anteriores y que él no incorporó a ninguno, en los dos meses y medio que estuvo como secretario.

Otro punto que detalló es que, para dar el estatus de usuario, el jefe o director de departamento debe solicitar por escrito la habilitación del usuario, definiendo sus roles. Es decir, que no era Centellas quien daba los roles. Del mismo modo, la documentación escrita señala que, en el periodo que Centellas trabajó, autorizó 13 usuarios y ninguno con roles de modificación de datos, solo para consultas de deudas al municipio. Centellas aseguró en ese documento: “Estoy dispuesto a someterme a esta y cuanta investigación sea necesaria, no tengo por qué ausentarme del país”.