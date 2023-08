Centralismo: silenciando vidas y oportunidades

El caso cruceño es singular, no podemos darnos el lujo de olvidar la deuda histórica de más de 14.000 ítems de salud que el gobierno le debe a Santa Cruz, ¿eso no es atentar contra la vida de los ciudadanos? Claro que sí, y todo ocurre porque los recursos no se asignan correctamente. Del 100% de los recursos del país, el centralismo le da menos del 0,7% al municipio cruceño y menos del 0,4% a la gobernación, cuando es el departamento más poblado del país y el que aporta más del 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Todos los bolivianos debemos defender nuestros recursos y no permitir más recortes presupuestarios de parte del gobierno como está ocurriendo estos días.