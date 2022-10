Cercan el Parque Industrial de Santa Cruz y los productores registran pérdidas

“No puede haber empresas trabajando y con pases libres. Mientras nosotros los trabajadores del transporte público y los comerciantes no tenemos derecho al trabajo. Hay deudas que pagar, los alimentos no son gratis. Por eso cercamos el Parque Industrial para que nadie trabaje”, sostuvo un de los manifestantes que evitó dar su nombre.

La terminal de buses Bimodal permanece cerrada. No se presta servicio de transporte interdepartamental, ni interprovincial. Sin embargo, afuera de la terminal hay un servicio paralelo que no se detienen a pesar de los bloqueos. Se trata de truffis que ofrecen llegar a Cochabamba por unos Bs 200 o por Bs 250 si su destino es Sucre. Aseguran que el servicio es confiable, pues conoces diferentes desvíos que garantizan al pasajero llegar a su destino final.

Zaida Zelaya, vecina de la zona, dijo que están bloqueando la refinería en contra del paro indefinido instituido por el Comité Impulso del Censo 2023. “Hay mucha gente pobre con muchos niños que no tiene qué comer. Por eso, decidimos bloquear la refinería y que no salga el combustible. Me siento impotente con la gente pobre porque no están trabajando. Están cerrando Santa Cruz”, sostuvo.