Cerradas y Directas

La declaratoria de constitucionalidad de una pregunta de referendo es producto tanto de la verificación del texto mismo de la pregunta como que esta no caiga en redacciones confusas y capciosas, que puedan causar confusiones al electorado. Y deberá tratarse de una pregunta cerrada y directa, cuyo contenido tendrá que formularse en términos claros a efectos de no generar dudas o confusiones ─preguntas de fácil comprensión, breves y concretas sin utilizar palabras ambiguas o confusas considerando que el propósito que se persigue también radica en una respuesta concreta a una pregunta precisa (DCP 0016/2016 de 15 de marzo que, a su vez, se remite a la 0001/2014 de 7 de enero)

En realidad, existen varios sistemas clasificatorios de las preguntas basadas en funciones cognitivas de las preguntas. Las preguntas abiertas no se pueden contestar con un “no” o un “sí”, por cuanto su esencia radica en solicitar información, averiguar algo, motivando la discusión y posibles respuestas u opiniones distintas o divergentes. Al contrario, las preguntas cerradas requieren como respuesta un “sí” o un “no”, sin generar la posibilidad de otra respuesta. Las preguntas directas son aquellas que tienen un fin o un propósito definido que se manifiesta en la propuesta de dos opciones -sí o no- y por cuya respuesta se pretende obtener la decisión concreta del consultado.

Las preguntas siempre deben ser formuladas eligiendo las palabras precisas a efectos de no generar dudas o confusiones; es decir, preguntas breves y concretas con un propósito bien definido sentido lógico, sin utilizar palabras ambiguas o confusas. Y tendrá que ser imparcial, lo que implica aceptar la respuesta a la pregunta formulada sin que se evidencie o encierre un interés dirigido de parte del consultante, de modo que no se induzca a una respuesta predeterminada. Lo que lleva a eliminar aquéllas que puedan ser capciosas, que contengan doble sentido, uno literal y otro “entre líneas” que pretende llevar al consultado a dejarlo en evidencia o a que exprese algo que en realidad no quería decir, provocando una respuesta que le sea inconveniente.