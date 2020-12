Characollo sustituye al ministro destituido por nepotismo

Escucha esta nota aquí

Hace cinco días se daba a conocer que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, había posesionado a su expareja Fabiola Gutiérrez como su jefe de gabinete. La decisión desató un escándalo y el martes, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, lo destituyó y nombró en su lugar a Ronald Characallo.

Hacía 20 días que Cáceres estaba al frente de esta cartera del Estado. Durante ese tiempo, Gutiérrez había exigido a todos los servidores públicos de este ministerio que renuncien a sus cargos.

El hasta ayer ministro de Desarrollo Rural y Tierras fue cuestionado por presunto nepotismo. La exautoridad negó ser esposo de Gutiérrez y luego presentó un certificado de matrimonio para certificar que estaba casado con María M.R.T.

El domingo Cáceres reveló que Gutiérrez era su expareja y que no convivía con su esposa desde hace más de un año. La cónyuge, M.R.T., salió explicando que no estaba con el exministro desde hace cinco años y pidió que no se utilice su nombre públicamente.

Arce pide tener ética

Durante la posesión del nuevo ministro, que es ingeniero agrónomo de profesión, el mandatario señaló que se lo posesionaba con la esperanza y el mensaje para todos quienes están en gestión de Gobierno, de mantener los principios, valores, ética y la moral en el cargo público.

“Desearle a nuestro flamante ministro lo mejor para llevar adelante las riendas de tan importante ministerio, que se constituye en pilar fundamental para sacar al país de la crisis y tiene una larga agenda para abordar al servicio de nuestra población, que reclama medidas para sacarnos de esta crisis, que nos ha sumergido no solo la pandemia, sino las acciones de un Gobierno de facto”, expresó Arce.

Críticas a Cáceres

Antes de conocerse la destitución de Cáceres, el ministro de Justicia, Iván Lima fue duro al referirse al caso de su colega. “El que explica se complica y si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse, es un tema en el que se necesita dar señales claras al país”, afirmó el también titular de Transparencia.

Ante ese escenario, Lima envió una carta solicitando explicaciones, enfatizando que “hay que dar una señal clara al país, que no se tiene tolerancia con nadie, que tiene que haber tolerancia cero a la corrupción y debo ser objetivo, respetar el debido proceso porque no me hace sentido lo que ha estado respondiendo a los medios y ese es un tema grave”.

“Si eso implica que el ministro de Justicia sea incómodo para el Gobierno, no tengo problema, pero no creo que sea justo para el pueblo boliviano que tengamos un escenario en que los funcionarios públicos estemos dando explicaciones en la prensa, y más ese tipo de explicaciones que no convencen a nadie”, recalcó en entrevista con radio Fides.

Las críticas

Ante el cambio en la titularidad del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el dirigente de Demócratas Manuel Saavedra lamentó que el Gobierno de Arce esté enfocado en estos temas en vez de solucionar la economía de los bolivianos.

“Lamentablemente, el Gobierno está cayendo en las viejas mañas del masismo de la gestión de Evo Morales: corrupción, despilfarro y nepotismo.

No están dando solución a los problemas económicos de la población”, criticó Saavedra

Por su parte, horas antes de los cambios, el expresidente del Estado Jorge ‘Tuto’ Quiroga también se refirió al tema en su cuenta en Twitter. “En democracia el presidente designa y destituye colaboradores. Cuando un ministro pide renuncia de otro, por nepotismo flagrante, es que no hay presidente pleno. @LuchoXBolivia: despierta, atiende la economía, deja de pedir permiso a Evo y empieza a gobernar”, escribió el también excandidato presidencial.

Denuncian otro caso

De acuerdo a la declaración jurada ante la Contraloría del Estado, en las últimas horas se conoció que Adriana Omonte, esposa del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, es funcionaria de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) que depende del Ministerio de la Presidencia. La declaración fue presentada el 26 de noviembre.

En 2019, cuando la entonces senadora Eva Copa denunció hostigamiento por parte de funcionarios se conoció que la esposa de Del Castillo estaba trabajando como jefa de gabinete en la Vicepresidencia. En ese entonces, el ahora Ministro trabajaba en la Asamblea Legislativa Plurinacional como Oficial Mayor.