Chau mar de hecho y en derecho, ¿y ahora?

Es de conocimiento jurídico, que cuando se somete a un órgano Jurisdiccional, en este caso del Derecho Internacional un tema de transcendental importancia, tenemos que no solo confiar que el pronunciamiento será en Derecho y Justicia, sino que su fallo será jurídicamente inapelable, por lo cual las estrategias a crear tendrían que ser conducidas a reconocer que es posible el fracaso o el triunfo, sin embargo todos fueron altamente optimistas al principio y luego del fallo aun siguen creyendo que el Ada madrina bajará del cielo y abrirá una luz de esperanza a algo que no tiene sentido jurídico continuar reivindicando.

Respecto a este art. Constitucional, dos aspectos a tomar en cuenta: primero, parte de la aprobación por referéndum el 2009, año que evidentemente tenía sentido jurídico, político, social y económico el demandar una reivindicación marítima, “aun pensado particularmente que esa no era la línea o vía para actuar, por sus consecuencias, y segundo, luego del revés jurídico internacional el 2018, ¿qué grado de convicción uno puede tener sobre esos preceptos reinvindicacionistas, cuando en realidad se dijo chau mar de hecho y en derecho?

Hablar del tema marítimo es muy sensible, aun así, se debe hablar y de frente al pueblo y convencernos de que cumplir el art. 267 de la CPE es errado, porque estaríamos a merced de las decisiones de otros Estados de que por diestra o siniestra se autorice el resquebrajamiento de su soberanía y eso más en Latinoamérica es prácticamente imposible y/o la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad han sido vapuleados de hecho y derecho, por lo tanto, qué sentido tiene?

Felizmente y para mi descargo debo reconocer que el tema marítimo y la opinión vertida sobre el mismo siempre estuvo orientado a encontrar soluciones jurídicas a partir de propuestas razonables frente a este diferendo entre Estados, bien desde el 2003 con mi defensa de tesis de grado, pasando por mis propuestas en mi calidad de ex representante diplomático de Bolivia e incluso haberme enfrentado en discusión con quienes otrora fueran los expositores máximos de la demanda internacional, a quienes finalmente se les pidió en diciembre 2017, que frente a la cercanía del fallo, al menos piensen en el discurso del ex mandatario y así se pudiera dar explicaciones justificadas y objetivas al pueblo boliviano n caso del fallo negativo a nuestros intereses, recibiendo evidentemente de todos los jerarcas su desaprobación y soberbia ensimismada de que el fallo iba a ser positivo para los intereses del Estado, pero al final qué pasó?

Como un boliviano cualquiera, como un boliviano convencido de que el pasado debe ser recordado por que es parte de la vida, lo principal pienso, es el presente y futuro por el bien de futuras generaciones, por lo que particularmente creo el tema marítimo es el menor de nuestros problemas, porque vivimos sin él, más de 140 años, y que además este puede ser ampliamente resuelto cuando nos quitemos la máscara reinvindicacionista y comencemos a pensar en nuestros intereses como País, y lo digo no porque no me sienta boliviano, que lo soy como una de las más de 154 variedades de papa, sino porque de hecho y por derecho nos quitaron la ilusión de pensar en retornar con soberanía al mar, por lo cual para que desgastarnos más. ¿Además, las Instituciones públicas de reivindicación marítima que hacen? Qué sentido tiene que continúen, ¿qué logros han obtenido?