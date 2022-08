Chile frente al plebiscito constitucional

Aunque aún no se conoce cuál será el resultado final de la votación y existe desconfianza sobre la incidencia del oficialismo en la búsqueda de salvar la Constitución, por un camino u otro el pueblo chileno se encamina hacia una nueva frustración, pues como ya han descubierto muchos países de la región, entre ellos Bolivia, las constituciones por sí solas no solucionan los problemas ni aseguran la prosperidad de las naciones, aunque si están mal redactadas pueden constituir camisas de fuerza que generen obstáculos permanentes para la consolidación democrática, la convivencia e integración ciudadana y el desarrollo económico y social.

Sin embargo, esto no debe negar, como me explicaba en una reciente conversación Jorge Gómez, investigador sénior de la Fundación para el Progreso, que el sistema político perdió la capacidad de representación porque no supo renovarse, se envejeció con los mismos candidatos durante varias décadas y no supo incorporar a las nuevas generaciones.