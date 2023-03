Chile militariza fronteras y Bolivia mira de palco

El alcalde del municipio de Colchane, Javier García, manifestó que llegan 400 personas diariamente por ese paso fronterizo no habilitado. Cabe recordar que Pisiga y Colchane conforman un paso fronterizo entre ambas naciones. Esta puerta al país vecino es uno de los incordios que le hace ruido al Gobierno chileno en la medida que inician un camino de peligros y exposiciones de incertidumbre. Autoridades del lugar manifestaron que la cuestión migratoria no se resolverá con estas medidas.

Llama la atención que el Gobierno boliviano no haya dispuesto de alguna medida y se acomode a esperar apoltronado en su cómoda posición que surjan inconvenientes. Es curioso observar que es “un problema del vecino” y por estos lares seguimos mirando de palco como si no pasara nada. Las bajas temperaturas y la altura sobre el nivel del mar han confabulado contra quienes han arriesgado pasar la frontera, incluso de noche. No pocos decesos se han producido en la más triste y desértica soledad y agonía. La situación es de alto riesgo en todo sentido y el Estado boliviano no puede estar ausente. Así como también lo está en otras fronteras como la de Brasil, cuya extensión supera los 2.300 kilómetros y donde abunda el descontrol.