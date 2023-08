China oculta detalles de acuerdos de inversión violando la Constitución

Los acuerdos, alegan, incluyen contratos de energía y minería, que son de particular relevancia para la estrategia sobre minerales críticos de China en América del Sur, así como acuerdos de financiamiento y construcción de infraestructura en la Amazonía boliviana y otras regiones.

La exnovia de Morales, Gabriela Zapata, formaba parte del directorio de la empresa pública China CAMC Engineering Company Ltd. en el momento en que se firmaron acuerdos para la construcción de plantas de energía entre el Gobierno del MAS y la CAMC . La CAMC acaba de estar involucrada en un nuevo escándalo de corrupción en Venezuela relacionado con el robo de fondos públicos.

Otra fuente, en declaraciones a EL DEBER, afirmó que “no podemos hablar de acuerdos de los que no sabemos nada, no es así como se debe formular políticas”. Agregaron: “Esto no es inversión, es un mecanismo de dependencia”.