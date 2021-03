“Chocolate es el único que quedó de la familia”

Escucha esta nota aquí

Su historia fue una de las más duras de la pandemia, y también de las más virales.

El sufrimiento de Antonio ‘Toño’ Castedo Balcázar se dio a conocer cuando tuvo que ser auxiliado por el personal de una farmacia, que le prestó un tubo de oxígeno, cuando él no podía respirar y deambuló pidiendo ayuda.

Unas semanas después, nuevamente ‘Toño’ fue noticia. Esa vez, al pedir auxilio a gritos desde su casa, porque no había espacio ni capacidad de respuesta, en mayo del año pasado.

Una de sus vecinas, Mónica Ardaya, le hacía llegar comida. La hermana de ‘Toño’, adulta mayor, había fallecido poco antes por Covid-19, y ‘Toño’ también se había contagiado.

Mónica tenía miedo a la enfermedad, pero no quedó indiferente ante el dolor de su vecino. Pidió ayuda a todo el mundo, hasta que hubo respuesta, con ambulancias y unidades móviles de los canales de televisión en la puerta.

Lo trasladaron al Hospital de La Pampa y una semana después perdió la vida. Posteriormente su mamá, de casi 100 años, falleció, pero no por el virus, y también un hermano, en solo 15 días.

El hogar quedó desolado, y con un único sobreviviente, Chocolate, un perro callejero que ‘Toño’ había adoptado unos años antes, y al que aquerenció con comida comprada en el mercado de la zona. Era su incondicional.

Chocolate no era un perro fácil. Experto en perseguir autos y meter el hocico entre las llantas, con cicatrices en el cuerpo, inmenso y bravo. Generaba emociones encontradas entre los vecinos, que se compadecían, pero también le temían.

Llegó el dilema de quién querría ser el próximo adoptante, y pocos eran los voluntarios. Casi todos lo alimentaban, pero animarse a meterlo en casa era otro nivel.

Conmovida porque el frío invernal ya calaba los huesos en ese momento, Mónica se atrevió a ‘invitarlo’ a pasar. Al verse solo, Chocolate aceptó. Apenas comía, extrañaba a su dueño, al menos los primeros días de internación de ‘Toño’, la tristeza le ganó al temperamento de guerrero de la calle.

Mónica y Chocolate fueron acostumbrándose uno al otro, pero el can no perdió las mañas, ni siquiera hoy, cuando ha pasado casi un año. Sigue escapándose cuando quiere, lanzándose encima de los autos, y exigiendo unas horas de libertad cuando no le abren el portón.

Solidaridad de barrio

Mónica tiene su mamá de la tercera edad, y confiesa que tenía miedo de contagiarse y llevar el virus a casa. A pesar de eso, por un tiempo se hizo cargo de dejar la comida a ‘Toño’, cuando estar enfermo de Covid-19 era un crimen.

Hoy, tanto Mónica como su esposo son los nuevos padres de Chocolate. Ella no es tan fanática de los animales, no como su compañero de vida, pero la realidad del perro sacó su lado animalista.

Chocolate llegó al barrio hace unos tres años. Primero a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), por la avenida Roca y Coronado, entre segundo y tercer anillo.

Los policías que custodiaban el lugar lo conquistaron. Pero a mediodía y por la noche, la oficina se cerraba, y el perro quedaba a su suerte. Fue cuando ‘Toño’ aprovechó para ganarse la confianza chocolate, poco a poco.

Después Chocolate fue uno más en el hogar de ‘Toño’ y hoy en el de Mónica. Y a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo complicado amansarlo.

“Es muy inteligente, entiende todo, por las noches viene conmigo para que lo rasque, pero cuando está en la calle, cuesta un mundo meterlo en la casa. No podemos bañarlo ni ponerle collar, tenemos que llevarlo a la veterinaria medio dormido”, cuenta.

También es muy protector, si alguien se acerca a Mónica o a su esposo sin anuncio, es capaz de morder. Y cuando escapa, también acompaña a la señora de limpieza de Dircabi, que siempre le dio amor.

“Es el único que sobrevivió de esa familia”, lamenta Mónica.