Chofer de ambulancia con químicos y mano derecha de reo es enviado a la cárcel

La víctima declaró en la Felcv que cuando estaban en su casa Claudio Caiguara recibió una llamada y al colgar se enfureció y empezó a golpearla. “Comenzó a golpearme, me agarró directo del cabello, me arrastró, desde mi cuarto hasta la cocina y en el piso me propinó un puñete en el labio causando una herida. Me agarró del cuello, queriendo ahorcarme, y me decía que era por mi bien lo que estaba haciendo; le mordí la mano para hacerme soltar, me fui al baño y me amenazó con botarme de la casa y cortarme la ayuda para mi hijo. De nuevo recibió otra llamada indicando que el detenido de la ambulancia José Daniel Laime Avila era cautelado”, dijo la víctima.