Choferes de ambulancias se ven en figurillas para trasladar a los pacientes

“Cuando nos estábamos yendo le dio a la ambulancia en la parte trasera, y a un colega le quiso dar un machetazo”, mandó el mensaje, vía WhatsApp, uno de los conductores de ambulancia del Sistema Integrado de Servicios Médicos (Sisme), que no dio su nombre.

Según los choferes, no es tarea sencilla trasladar pacientes en épocas de paro, y aunque entienden la demanda, piden a la población que bloquea que sea más comprensiva con las situaciones de emergencia. Daniel Rodas es el conductor de la ambulancia del Sisme que tiene como base de operaciones el Hospital Francés, de segundo nivel.

Cada día le toca cruzar por uno de los puntos más temidos en este oficio, el sexto anillo de la avenida Fuerza Aérea Boliviana (ex Santos Dumont), ya que es constante la tensión entre los vecinos que bloquean y los masistas que presionan por dejar expedita la vía.

“Ese punto es muy complicado, hay enfrentamientos. Cuando paso por ahí, revisan si llevo pacientes. En día normal y sin tráfico, tardaba entre 15 y 20 minutos para llegar al Hospital San Juan de Dios y ahora demoro el doble porque tengo que desviarme, y esperar que me abran las trancas y me revisen”, explica.

Rodas dice que su ambulancia es la única de esa zona, y que, con tanto movimiento de pacientes, a lo que se suma la demora, no alcanza el tiempo. “Solamente llevar, esperar y traer a un paciente para que se haga una tomografía en el San Juan de Dios, puede tomar dos horas”, ilustra.

En la mañana es relativamente tranquilo, pero el tormento de los choferes de las ambulancias inicia después de mediodía, cuando la gente se instala en los puntos de bloqueo, y la ambulancia no lleva paciente.

No lo han agredido físicamente, pero sí de forma verbal por la avenida Tres Pasos al Frente, ya que no llevaba pacientes. “Me dirigía a la unidad del Sisme para cargar combustible”, aclara.

Rodas lamenta que por temas políticos y críticas a la Alcaldía la gente se ensañe con los conductores. Julio Vaca Pereira, jefe del sisme, dice que gracias a Dios no han tenido código rojo (paciente con riesgo de pérdida de vida), porque al escasear los medios de transporte, es mayor la demanda de las ambulancias municipales. “Se ha indicado al personal que si en alguna rotonda o punto de bloqueo están intransigentes, que busquen la forma de ir por otro lado. No conviene entrar en conflicto”, es el protocolo.

Kabir Ramos es propietario de la Red Lozanía, de Ambulancias y Oxigenoterapia. Por lo menos hasta que dure el paro, tiene ganas de ‘tirar la toalla’. “Nos está costando mucho pasar, al menos por mi parte creo que no voy a trabajar. Los ciudadanos no quieren levantar las cosas y uno tiene que pasar por donde sea. No vamos a fregar nuestra fuente de ingresos por unos cuantos pesos”, dice.