Christian Rocabado: “El éxito no es simplemente un destino, sino un viaje de preparación y perseverancia”

Christian Rocabado (39) es dueño de una mente creativa y manos talentosas, esa fusión hace que logre brillar en Italia, donde llegó con dos maletas llenas de sueños y ganas de triunfar, y lo logró.



Partió hace cinco años rumbo a Europa, sin pensar que allá iba a encontrar el éxito que añoraba.



Lejos de casa, estuvo seis meses sin trabajar, pero no se rindió, encontró y hoy trabaja en la Fundación Arena di Verona, en el Festival de Ópera Lírica Sinfónica y realizó el diseño de iluminación y escenografía para el festival de Gospel, sin duda luchó y lo consiguió.



_¿Hace cuánto tiempo que se fue de Bolivia?



Han pasado cinco años desde que tomé la decisión de empacar y comenzar esta emocionante travesía. Recuerdo el proceso de dejar atrás lo conocido, empecé a deshacerme de cosas que no necesitaba, atesoré las más preciadas y logré condensar toda mi vida en apenas dos maletas.



Dejé el departamento en el que vivía en Santa Cruz y me trasladé a la casa de mis padres por unas cuantas semanas para prepararme y mudarme a Europa.



Ese adolescente que una vez fui, ya no era más que un joven lleno de sueños que se reflejaban en esas dos maletas, seleccionando cuidadosamente qué llevar conmigo y preparándome para una nueva aventura en Europa. Fue un momento de cambio y anticipación que ahora veo con gratitud.

Christian Rocabado

_¿Por qué tomó la decisión de irse a Europa?



Mi viaje a Europa fue impulsado por una pasión arraigada en mi corazón: la pintura y las artes. Después de estudiar una maestría en la Domus Academy en Milán, Italia, quedé enamorado del país y su cultura. Siempre soñé con volver, y la oportunidad de estudiar pintura en lugares icónicos como París o Florencia era irresistible. Después de reflexionar, elegí Florencia, y puedo decir con certeza que no me equivoqué.

_¿A qué se está dedicando actualmente?

Estoy casado hace unos cuantos meses. Mi esposa es italiana, es una persona maravillosa que me apoya siempre en mis proyectos personales y laborales. Ahora me encuentro trabajando en el Departamento de Iluminación de la Fundación Arena di Verona, en Italia.

Es un honor formar parte de la historia de la famosa Arena de Verona y contribuir al prestigioso Festival de Ópera Lírica Sinfónica. Estamos inmersos en la preparación de la temporada de conciertos de verano, que incluye más de 54 espectáculos, una experiencia que me llena de orgullo y emoción.

_Está dejando el nombre de Bolivia en alto...

Espero que sí. Soy un apasionado de mi trabajo el arte y la cultura, y ver al público emocionarse y disfrutar de los espectáculos es mi mayor satisfacción. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de trabajar en diversos proyectos internacionales, realicé el diseño de iluminación y escenografía para el festival de gospel más grande en Estados Unidos, que será transmitido por FOX. Siempre llevo conmigo el orgullo de venir desde Bolivia y busco representar a mi país de la mejor manera.

_¿Qué proyectos vienen?

Estoy emocionado por los próximos proyectos en los que estoy involucrado. Desde galas exclusivas hasta óperas y conciertos, cada oportunidad es un nuevo desafío y una oportunidad para crecer como profesional. Estamos preparando la nueva temporada 2024 del Festival de la Arena. Destaco mi participación en el concierto de gospel en el Royal Albert Hall de Londres en el Reino Unido, que será en octubre al cual estoy yendo como Light Designer un evento que representa un hito en mi carrera y una experiencia que espero con ansias.

_¿Cuál es la clave de su éxito?

Para mí, el éxito no es simplemente un destino, sino un viaje de preparación, potencial y perseverancia. He aprendido valiosas lecciones de mis errores y fracasos, y cada desafío me ha fortalecido y preparado para lo que está por venir. Creo firmemente en la perseverancia y en nunca rendirse ante las dificultades.



_Tiene una mente creativa y manos talentosas, ¿Costó ganarse un lugar con su trabajo y talento?



Por supuesto, me costó mucho. Vivo en un país con una riqueza cultural e histórica considerable, y al tener una profesión tan específica, la competencia es fuerte sobre todo cuando nadie te conoce; así que he pasado por momentos difíciles en donde me he encontrado más de seis meses sin trabajo, enviando currículums y tocando puertas. Es crucial reconocer el momento en que uno se siente seguro, como decimos, pero también es importante recordar, como me enseñó mi madre, que la humildad es la llave que abre todas las puertas.



_¿Qué es lo más difícil de vivir en el exterior?



La lejanía de mi familia, extraño bastante a mis padres, a mis hermanos y a mis sobrinos, también la necesidad de adaptarme a un nuevo entorno han sido los mayores desafíos de vivir en el extranjero. Sin embargo, cada obstáculo ha sido una oportunidad para crecer y aprender, y cada día me esfuerzo por mantener viva la conexión con mis raíces y mi cultura.