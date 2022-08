Chuquisaca prevé que su participación en el campo Margarita-Huacaya aumente del 25% al 55%

Con estas cifras, Tarija, que aún tiene la totalidad de los reservorios H1A, Icla A y Santa Rosa, tendría una participación no del 45% como proyecta Chuquisaca, sino del 64%, un porcentaje que espera mantener tras presentar hoy una observación sobre la distribución del reservorio H2. “Es curioso que el reservorio H2, que en 2012 no tenía ninguna conectividad con Chuquisaca y pertenecía en 100% a Tarija, ahora está conectado en 20%. No hay una explicación técnica y no conocemos la razón para que sea compartido”, afirmó Condori.