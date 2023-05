Cierran caso narcoaudios y creen que es parte de un acuerdo preelectoral

El expresidente Evo Morales, como denunciante, cuestionó el domingo, que los exjefes policiales no hayan sido dados de baja. Desde Comunidad Ciudadana (CC) consideran que el cierre de dos “casos de corrupción” son parte de un pacto con la justicia, previo a la elección de magistrados.

“Tomando en cuenta los delitos que fueron imputados (como) uso indebido de influencias, no se ha podido generar una certeza de cómo se habría decidido un beneficio indebido o cuál fue este.

Resoluciones contrarias a la Constitución: no se tiene el elemento material como ser la resolución que contravenga a la Constitución o a las leyes o, en su defecto, no se corrobora una instrucción que contravenga las normas. Incumplimiento de deberes: revisados los elementos probatorios colectados durante la etapa preparatoria se advierte que no se ha identificado cuál era el deber propio de sus funciones de los sindicados que hubiesen incumplido o rehusado cumplir”, dice parte de la explicación del fiscal Freddy Alborta para cerrar la investigación.