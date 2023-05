Cinco palabras como balazos

Los asesores y estrategas de un presidente que tiene el mérito de darse cuenta que tiene serios problemas de formación histórica y política, y la tremenda falla de encomendar que le ayuden en esos campos a personas que están afectadas por las mismas deficiencias, necesitan entender que las autoridades del MAS no están anunciando una tregua, sino una condena: no tienen remedio.

Afirmar a continuación que se comprometen a contribuir que llegue al final de su mandato, después de haber detectado que se encaminan o ya están en agonía hace flotar la pregunta de ¿cuánto tiempo podrán quedarse? No debido a que alguien los eche, sino porque ya no puedan sencillamente mantenerse en pie, pese a su codicia económica y política, a sus infinitas ganas de permanecer

En traducción simple, no hay que pedir a quien no puede dar, porque sencillamente no tiene remedio o ya está perdido. La recomendación de Morales para “que no nos metamos” (con la gestión gubernamental), aclarando que el tema de la corrupción no es defendible, está advirtiendo que “meterse” con sus correligionarios puede pringarlos.