Citan a declarar a Lima y él responde que aún está adjuntando pruebas

El exjesuita aseguró que está tratando de colaborar con la justicia, pero no entiende por qué en el documento le advierten que será aprehendido de no presentarse en esa fecha.

“No tengo nada que temer, solo que en su momento lo haré, ahora tengo otra prioridad, que es reunirme con las víctimas y seguir aportando información”, explicó, a tiempo de aclarar que este viernes no estará en Santa Cruz, “por eso espero que hubieran retirado esa citación a declarar, no es que me niegue a ser testigo”, indicó.