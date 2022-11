Citas para recordar...

La necesidad y la urgencia de tratar, estudiar y discutir la cuestión regional, desde un marco democrático, para pensar la relación de Santa Cruz con el Estado central, centralista y concentrador, amén de represivo, me lleva a recordar estas citas. Siguen siendo actuales.

En el marco de abandonos u olvidos desde el Gobierno central, surgen los llamados “regionalismos”, que para autores como el peruano José Carlos Mariátegui, ya en 1928, eran “la expresión vaga de un malestar y de un descontento” como lo fueron las cruceñas hasta el Memorándum de 1904, cuando adquirieron formas orgánicas y de protesta política, bajo el manto de la descentralización. Siguiendo a Mariátegui, “el fin histórico de una descentralización no es secesionista, sino por el contrario unionista. Se descentraliza no para separar y dividir a las regiones, sino para asegurar y perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir separatismo”.