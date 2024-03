Cívicos analizan el censo y preocupa la economía

La compensación económica por la pérdida de población es el principal tema, vinculado a los resultados del Censo 2024, que abordarán los cívicos del país que se reunirán en Santa Cruz el 15 de marzo. No hablan de la pelea por escaños, porque les preocupa la economía.



“Los comités cívicos nos vamos a reunir el 15 de marzo en Santa Cruz para analizar todo lo que vendrá con el Censo, creemos que tiene que haber una compensación porque sabemos que muchas regiones van a perder, otras van a ganar, esa es la principal preocupación”, dijo la dirigente de Potosí, Roxana Graz.



Los cívicos eran los principales articuladores de las luchas regionales en las pugnas por escaños. En 2005 fue el Comité pro Santa Cruz que dispuso el repliegue de la brigada parlamentaria como medida de presión. Le siguieron otros comités como Potosí y Cochabamba, que también emitieron la misma disposición, y estuvieron a punto de hacer fracasar las elecciones de diciembre de 2005. De hecho, la elección de prefectos debía realizarse el 4 de diciembre. Estas pugnas provocaron que las elecciones generales y las subnacionales se realicen el 18 de diciembre.



Tarija está esperanzada en mantener los nueve escaños que tiene en Diputados y en lo posible lograr un curul más, aunque sus vecinos de Potosí y Chuquisaca creen que también perderán. “Posiblemente, tengamos un escaño más, el conflicto será con los departamentos, las ciudades que van a perder parlamentarios, es normal, es entendible, sin embargo, esto es como el cacho (juego de dados) lo que se ve se anota, lamentablemente es así”, graficó el past presidente cívico tarijeño Adrián Ávila.



En su criterio, es una pérdida de tiempo pelear por un escaño en la Asamblea cuando quedó claro que ningún legislador pelea por su región y solo obedece al partido. “Tenemos los diputados más caros de nuestra región”, aseguró el dirigente, sobre el nuevo escenario.



El cívico orureño, Cecilio Pérez, dijo que ellos acudirán a la reunión de Santa Cruz, pero con una agenda que atienda las necesidades de la región y la pelea por un curul de diputado no está en sus planes. “Qué podemos ganar con un diputado más o menos, hasta el momento cuántos diputados y senadores ya se eligieron para que nos representen en la Asamblea. ¿Qué hemos recibido? Nada. Siempre se sirvieron de los electores y cuando llegan allá (al parlamento) se olvidan hasta de su región”, cuestionó Pérez.



Dijo que incluso los legisladores que fueron electos prefirieron migrar luego de culminar su labor. La mayoría de exparlamentarios migró, especialmente a Cochabamba.







Pacto



Para La Paz, el pacto fiscal será el principal punto de discusión en la reunión de cívicos. El presidente de uno de los comités cívicos paceños, Antonio Alarcón, dijo que la discusión por los curules no tiene la trascendencia del pasado, porque fueron los propios políticos quienes devaluaron la tarea legislativa.



“Tenemos que revisar la cuestión de los prorrogados, este asunto de los créditos, se está endeudando más al pueblo boliviano y no estamos diciendo nada, es muy importante que prestemos atención a los departamentos porque hasta ahora no se ha hecho nada del pacto fiscal”, señaló el dirigente cívico.