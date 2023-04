Cívicos cruceños están en emergencia por ‘paquetazo de leyes’ y avalan a sectores

“Se ha hecho una acción conjunta para demostrar al presidente que el pueblo está molesto ante el proyecto de ley 280. Queremos que retiren este proyecto para que puedan pacificar. No puede ser que el Gobierno nos sindique a los bolivianos que somos contrabandistas, pichicateros o terroristas. Esa ley si quieren hacerla dirigida a los narcotraficantes, terroristas y contrabandistas que sea realmente dirigida a ellos y que no sea ambigua como está ahora”, reclamó el dirigente nacional de los gremiales, Jesús Cahuana, desde Santa Cruz donde las marchas no cesaron pese a la lluvia.