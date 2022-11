Cívicos del país anuncian medidas; barajan el paro nacional

“Continuamos en paro, el lunes tenemos los otros departamentos que van a asumir medidas para demostrar al Gobierno que no es Santa Cruz (solamente) y que todos vamos a asumir esta carga, que es por Bolivia”, dijo el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, luego de que dos personas de la comisión de Santa Cruz se levantaran de la mesa de debate técnico por el censo.

Según el líder cívico, el encuentro es para sentarse y ver la agenda que permitirá fortalecerse y demostrar al Gobierno que Bolivia está unida, y que no es una demanda solamente de Santa Cruz, sino del pueblo boliviano.

Fue Adrián Ávila, el presidente cívico de Tarija, el que insistió en la posibilidad de paro nacional. “Este encuentro es para dar al Gobierno un mensaje claro de que si no encuentra una solución, si sigue con esta actitud represiva, de buscar violencia, de llevar este problema a las calles para confrontarnos entre bolivianos, el lunes vamos a entrar en un paro cívico nacional indefinido. Ya está de buen tamaño, hemos sido pacientes”, atacó.

Pidió al Gobierno que no se diga que es un tema técnico porque de ser ese el caso, podría resolverse, tal como ya se ha demostrado, “han acortado sus periodos, es voluntad política”, repitió.

También aprovechó para aclarar que no existe una intención de desestabilizar al Gobierno, porque no se está pidiendo la renuncia del presidente. “Queremos que termine su Gobierno en 2025, así lo ha elegido el pueblo, pero que gobierne escuchando a su pueblo, no reprimiendo”, afirmó.