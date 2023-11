Cívicos se movilizarán este viernes y piden dejar sin efecto leyes incendiarias

“Si nuestros diputados y senadores, por más voluntad y amor a su tierra, no consiguen ser oídos (para la abrogación de las leyes incendiarias) el Comité (pro Santa Cruz) tendrá que tomar acciones en el asunto porque después no habrá bomberos, montes, pueblos indígenas y población que aguanten. La unidad va ser la clave y no cada uno por su lado”, manifestó