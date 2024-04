Clara-mente Piqué

La prominencia es el carácter relevante que tienen algunas personas, lugares, animales o cosas y que las ponen temporalmente por encima de sus similares. Por eso es que interesa lo que hacen las autoridades, aunque sus acciones no estén necesariamente vinculadas con sus funciones.

Esa es la razón por la que muchos medios le dieron amplia cobertura a Lily Melgar, la niñera de los hijos de la cantautora colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué. No la buscaron solo por ser la niñera, sino por el protagonismo que tuvo en el culebrón de esa pareja. Para ponerlo en claro: Piqué sostenía una relación extramatrimonial con Clara Chía y Lily, que se enteró de todo, se lo contó a Shakira pese a que el “pateapelotas” era su empleador. Ese hecho detonó la separación de la mediática pareja.

Como era de esperar, Piqué echó a la niñera sin pagarle beneficio alguno, pero la cantante no solo la acogió e indemnizó, sino que la hizo famosa al dedicarle la canción “El jefe” en la que le dice “Lily Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización'”.

Gracias a la amistad que me regaló Samuel Blanco, yo pude conocer cómo era la vida de muchos futbolistas y por eso es que sé que la mayoría de ellos se caracteriza por un coeficiente intelectual bajo. Si se toma en cuenta que cambió a una mujer excepcional, no solo por su talento y hermosura sino también por su inteligencia, con otra a la que los medios tienen que inventarle méritos, Piqué no parece ser la excepción a la triste regla de los “pateapelotas”.