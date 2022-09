Claudia, da esperanza a las víctimas de violación y es el terror de los abusadores

Sin embargo, ver tanto dolor, burocracia e impunidad la empujaron a ‘sacar las uñas’ a la hora de defender y obtener justicia para las víctimas y sus familias. “Me siento frustrada a menudo por muchas razones, pero no me doy por vencida, busco soluciones siempre, peleo para que los casos no se cierren”, comparte.

“Tengo mucho amor a mi trabajo, si no tuviera empatía ya lo hubiera dejado, para mí sería más fácil que me lleguen los casos que buscarlos, pero nunca puedo decir no, hay gente que necesita ayuda, y no hay quién la direccione”, cuenta.

Es que una de las mayores trabas a la hora de denunciar abuso sexual o violación, según la trabajadora social, tiene que ver con trabas en cada uno de los procedimientos a seguir.