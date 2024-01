Coca: mito, realidad y narcotráfico

Existe mucha historia en cuanto hace a la defensa política de la coca, basta recordar que, cuando era presidente, Jaime Paz Zamora decía que “si la uva no es vino, la coca no es cocaína”; con esa consigna y con una hoja de coca en la solapa del terno, el mandatario recorrió el mundo y expuso su argumento en diferentes foros internacionales. Aunque la tesis de balcón también tuvo una respuesta inmediata: “sin coca, no hay cocaína”. En síntesis, la defensa de la coca fue y seguirá siendo política, más que legal o científica.