Cocaleros quieren tomar examen a Luis Arce

Escucha esta nota aquí

Durante los años de mandato de Evo Morales, el presidente y sus ministros debían pasar examen ante las seis federaciones de productores de hoja de coca y el 2020 no será la excepción.

El martes, en una entrevista con Radio Panamericana, Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las seis federaciones y presidente del Senado, anunció que las evaluaciones del trabajo del nuevo gobierno se darían de manera paulatina y que en ella se analizará el trabajo de los servidores públicos, incluidos ministros y viceministros.

Explicó que este año se realizará en el trópico de Cochabamba y se invitará a dirigentes nacionales de los movimientos sociales para que participen de ella. Puso como fecha del evento el 26 de diciembre, un día después de Navidad.

Durante los 14 años de Morales, junto con el festejo de fin de año, los ministros y viceministros iban hasta Chapare para escuchar las críticas y quejas de los movimientos sociales, sobre todo los cocaleros y pocas veces salían bien librados.

Hasta el momento, las actuales autoridades no han confirmado su asistencia a este acto y, salvo el ampliado del Movimiento Al Socialismo en Quillacollo, no se ha visto a Luis Arce o David Choquehuanca en este tipo de actos. Es más, hasta el momento Arce no ha conformado de nuevo el Consejo Nacional del Cambio (Conalcam), con el que Morales se reunía de manera continua y maneja su relación con los movimientos sociales directamente con el Pacto de Unidad.

Según explicó Rodríguez, se cursará invitación a las autoridades nacionales y en el encuentro tratarán temas orgánicos, pero también será una primera evaluación de las siete semanas que Arce llevará en el Gobierno.

Esto ya provocó reacciones en la oposición. El expresidente Tuto Quiroga, a través de su cuenta de Twitter, consideró que es una humillación para Arce ser evaluado por los cocaleros y le exigió a Arce, Choquehuanca y los congresistas que asuman de sus cargos para gobernar y fiscalizar desde estas instituciones.