Código QR, el nuevo aliado de los negocios que impulsa la inclusión financiera

“Antes, sin el código QR perdía muchas ventas”. Con esa frase resume Víctor Hugo Ayma el impacto que ha tenido el uso de esa tecnología en su negocio, una tienda de ropa para varones ubicada en la feria Barrio Lindo. Ayma explicó que al no haber cajeros automáticos en la feria o en sus alrededores, los pagos con QR se han convertido en la mejor alternativa para concretar ventas.

El uso del QR para pagos y cobros es posible gracias a Simple, un sistema promovido por Asoban (Asociación de Bancos Privados de Bolivia) desde 2019, el cual facilita las transacciones electrónicas a través de esa tecnología y está presente en todas las aplicaciones de los bancos asociados a la institución. Si bien cada vez es más común ver tiendas en mercados o ferias de la ciudad que tienen su código QR para recibir pagos, el comercio no es el único sector que se ha visto beneficiado por el uso del sistema, otros negocios también lo aplican. Además, promueve la inclusión financiera.

Un ejemplo de ello es la veterinaria La Creación, ubicada en el Plan Tres Mil. Su propietaria, Alejandra Vargas, indicó que el sistema facilita los pagos de sus clientes cuando no tienen el efectivo suficiente. Esta forma de pago es la preferida por las personas que solicitan atención a sus mascotas en sus domicilios, señaló Vargas, al momento de explicar que la utiliza hace dos meses, ante la insistencia de los clientes.

El éxito de Simple radica en que evita a sus usuarios ‘padecer’ con los traspasos de fondos en línea, ya que elimina la ‘fricción’ entre los involucrados en una transacción electrónica, ya que para hacer una operación no es necesario conocer ni el número de cuenta o carné de identidad de una persona.

Esto último se puede apreciar con el caso de Claudia Peña, quien al tener que organizar una rifa para recaudar fondos para ayudar a su hermano, tuvo que abrirse una cuenta en un banco. “Mucha gente me pedía QR para pagar la rifa y como no tenía ni cuenta, me abrí una, comencé a utilizar la aplicación y pude generar el código”, relató.