Colegios que no apliquen rebaja serán sancionados

El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Edwin Eliseo Huayllani, anunció inspecciones a los colegios particulares para verificar el cumplimiento de las rebajas en las pensiones escolares en las modalidades semipresencial y a distancia. Advirtió con sanciones a los que no apliquen los descuentos establecidos por el Ministerio de Educación.

La autoridad educativa apela a que los colegios cumplan sin presiones la disposición, pero recalcó que la norma establece que el incumplimiento será sancionado con multas y, en caso de reincidencia, se puede llegar hasta la clausura del centro educativo. “La primera sanción equivale al 10% de los ingresos del colegio; la segunda al 20%; y la tercera, es la clausura”, dijo Huallani.

Los márgenes de descuentos establecidos por el Ministerio de Educación fijan que si la mensualidad está entre Bs 501 y 1.500, el descuento deberá ser entre 10% y 20%; si es igual o mayor a Bs 1.501, de 21% a 30%.

Por su lado, desde la Asociación Departamental de Colegios Privados (Adecop) de Santa Cruz anunciaron que alistan un recurso legal para revertir esta medida.

El argumento que maneja Juan Marco Choque, vocero de Adecop, es que los colegios particulares, desde la gestión 2020 hasta la fecha, se han visto afectados por el golpe económico de la emergencia del coronavirus en territorio nacional, lo que se refleja en el cierre de al menos cinco unidades privadas en 2021 y una en lo que va de 2022.

“Ante la inestabilidad que genera esta situación, varias unidades educativas privadas van a pensar muy bien si arriesgan su situación económica”, apuntó Choque haciendo referencia al conflicto que puede enfrentar a los colegios con los padres de familia, quienes no están dispuestos al cierre de otros establecimientos educativos por el perjuicio que conllevaría para los estudiantes.

Es por ello que Adecop alista un recurso revocatorio; sin embargo, Choque sostuvo que cada colegio particular es independiente para acatar o no la resolución ministerial que establece los descuentos para las modalidades semipresencial y a distancia.

Por otro lado, Choque explicó que, a diferencia de las escuelas públicas, los padres de familia tienen que acudir a inscribir a sus hijos y regularizar las gestiones pasadas.

Periodo de nivelación

Por otro lado, el titular de la DDE señaló que los primeros 20 días de clases serán destinados a la nivelación de contenidos, tal como lo establece la norma que regula la gestión educativa.

La autoridad garantizó la entrega de los textos de aprendizaje durante los primeros días de actividades a fin de que los estudiantes cuenten con los materiales de apoyo para el avance de contenidos. El año pasado hubo retraso en la entrega de las cartillas educativas.

La DDE dispuso la aplicación de la modalidad a distancia durante el mes de febrero en la capital cruceña y luego se hará una evaluación para analizar un cambio a la modalidad semipresencial a partir de marzo.