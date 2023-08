¿Colonizador o migrante?

Una vieja foto de 1913 que retrata a 12 inmigrantes italianos instalados en Santa Cruz me ha dado la clave para entender espinosos temas que el MAS ha exacerbado, confundido y finalmente aprovechado: Los temas del colonialismo, el racismo y la inmigración.​

Debe entenderse que una cosa es el colonialismo, aplicado por un imperio colonial hacia un territorio al que sojuzga, y que es una práctica humana desde los tiempos de los Sumerios, hace mas de 3.000 años, o los romanos hace 2.000 años o los españoles e ingleses hace mas de 500 años, procesos en los que el racismo es un complemento para la dominación, es decir el sostener que tu etnia o tu raza es inferior porque yo te he podido vencer.

Otro proceso muy distinto es el de las migraciones, puesto que estas son individuales en el que las personas se desplazan no para dominar a nadie sino para encontrar un nuevo lugar en el mundo, para tener lo que su propia tierra les niega. Así llegan los europeos a las Américas en el temprano siglo XX, escapando del persistente feudalismo de sus aristocracias y de las grandes guerras que no acababan nunca. La imagen de migrantes europeos que llegan a los EEUU por la estatua de la libertad es muy conocida, y no llegaban ciertamente en plan de conquista…