Comercio busca recuperar ventas cuidando el bolsillo de la población

Luego de 36 días de paro, las empresas del sector comercio ponen todo a punto para encarar la época de fin de año y para recuperar las ventas pérdidas con promociones y descuentos que también tienen como fin cuidar el bolsillo del consumidor.



“Para todos, el paro ha sido sin duda un sacrificio gigante por el que colapsaron todos los planes que teníamos para fin de año. Pero al mal clima hay que ponerle buena cara y seguir adelante”, expresó Stefan Postey, gerente de Retail de Multicenter.



La estrategia de la cadena de tiendas se basa en descuentos y promociones que eviten que las compras afecten la billetera de los consumidores, y en la oferta de un inédito surtido de juguetes a “precios supereconómicos”.



“Mucha gente que ha dejado de percibir ingresos necesita comprar sus regalos y decoraciones navideñas. Por eso, ponemos todas nuestras ganas y esfuerzo para que las tiendas estén a punto para que en ellas la gente pueda encontrar todo lo que necesitan”, indicó.



“El paro afectó a todos”



“Haremos nuestra campaña navideña pensando en la economía de nuestros clientes. Somos conscientes de que la capacidad de compra ha disminuido y en ese sentido estamos trabajando junto a los proveedores especialmente en bajar los precios”, afirmó a su vez Sergio Weise, gerente general de Supermercados Tía.



“Esta Navidad nos concentraremos mucho más en la categoría alimentos y bebidas, donde estarán nuestras promociones y precios competitivos. Queremos que las familias puedan comprar en nuestras salas todas las frutas, verduras, abarrotes, carnes, pavos, pollos y otros alimentos que son apetecidos para la celebración navideña”, detalló.



“Somos conscientes que el paro afectó a todos económicamente, por eso nos estamos esforzando en tener sectores con descuentos y promociones”, sostuvo por su lado Meger Schamissedine, gerente de Supermercados Fidalga, que busca así también coadyuvar a la reactivación económica.



“Para las fiestas de fin de año, estamos ofreciendo a las empresas opciones económicas para todo bolsillo (…). Asimismo, para que todos los niños reciban un regalo este fin de año, estamos extremando esfuerzos para tener los juguetes más baratos del mercado”, dijo el ejecutivo de Fidalga, que ofrece bonificaciones y descuentos para sus vales navideños.



“Vamos a lanzar una campaña comercial con precios muy baratos por las fiestas de fin de año”, confirmó Federico Stelzer, gerente general de la cadena de supermercados Hipermaxi.



“Tendremos novedades con productos alusivos a las fiestas navideñas. Vamos a ayudar a que la población ahorre en sus compras este diciembre”, remarcó.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los negocios de venta al por mayor y menor de Santa Cruz perdieron durante el paro ciudadano unos $us 8,5 millones por día, lo que hace un total de $us 307,4 millones durante 36 días de suspensión de actividades.



La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) reportó una pérdida de $us 140 millones durante el paro indefinido cruceño.



Hasta antes de la medida de presión en demanda de un censo transparente y oportuno, el comercio y otros sectores de la economía comenzaban a recuperarse tras la pandemia.



Hasta julio de este año, por ejemplo, las ventas facturadas de los restaurantes llegaron a $us 321 millones, lo que significa un crecimiento del 27% con relación a similar periodo de 2021.



“Nos queda un mes de ventas”



Economistas consideran que la estabilidad económica de Santa Cruz y el país demorará en restablecerse por lo menos tres meses.



El ex director del Banco Central de Bolivia (BCB) José Gabriel Espinoza sostuvo que, durante los próximos meses, además de la demanda deprimida, habrá un entorno inflacionario.



“Hay presiones no solo en los precios al consumidor, sino en los costos de los productores y de los mayoristas (...). Probablemente, tendremos un mercado con precios más altos y con un entorno regulatorio muy agresivo, porque el Gobierno trata de sostener esta idea de que el mercado tiene precios bajos a partir de una fuerte presión regulatoria”, aseguró.



“Al final, ya nos queda solamente un mes de ventas y lo que hay que hacer es tratar al cliente con la mejor atención posible que nos caracteriza y darle precios que nunca hemos tenido, porque -como no hemos vendido tanto tiempo- estamos buscando recuperar algo de ventas con los productos que tenemos en stock para cubrir este fin de año”, sostuvo Postey.