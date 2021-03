Comienza el silencio electoral con un TSE golpeado por las críticas

Escucha esta nota aquí

Concluyeron las campañas proselitistas y desde hoy (jueves, 4 de marzo) rige el silencio electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, recomendó a los candidatos a respetar la normativa vigente de manera que los electores reflexionen la decisión que asumirán el domingo.

Este plazo terminó en momentos en los que tribunales departamentales electorales, además del nacional —que falló en favor de la postulación de Manfred Reyes Villa en Cochabamba—, aún estaban definiendo demandas de inhabilitación.

Romero, que ayer se reunió con la delegación de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que existe una instrucción para que estas impugnaciones se resuelvan con prontitud y aseguró que se obró “con el debido proceso y en apego a la legalidad”.

Pero, las tensiones que provocaron las impugnaciones de candidatos provocaron críticas por el “sentido de oportunidad” con el que se tramitaron las quejas contra postulantes, especialmente de la oposición. De hecho, candidatos contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS) sintieron una suerte de cerco, no solo por demandas electorales sino por la reactivación de procesos judiciales.

“El TSE está muy golpeado. Notifican tardíamente con una lentitud y uno dice por qué no lo hicieron antes y por qué no pusieron plazos más cortos. Todo es al filo. Cuando estamos por ir a las urnas, recién estamos diciendo, ‘usted no puede participar’. Estas cosas le quitan credibilidad”, puntualizó Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz por la alianza Somos Pueblo y que suspendió su cierre de campaña por duelo.

Otra crítica que se instaló durante el periodo proselitista tuvo que ver con la anulación del sistema de recuento rápido. El TSE, que intentó sin éxito poner en marcha el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) en los comicios del 18 de octubre de 2020, prescindió de este procedimiento porque nunca se lo aplicó en elecciones regionales.

Manuel Morales, del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), demandó al TSE reponer este sistema para que exista mayor transparencia sobre los resultados. “Una cosa es el cómputo oficial, irremplazable bajo ningún pretexto, y otra es la transmisión de resultados preliminares destinada a dar un resultado confiable, transparente y seguro; son resultados iniciales con prontitud a las pocas horas de terminada la votación”, afirmó el activista.

“Cómo sucedió en 2020, habrá las máximas facilidades para la transparencia del proceso electoral. En el caso de los resultados de la elección vamos a empezar el cómputo el mismo domingo, hay una voluntad un ánimo de todos los tribunales electorales departamentales de poder avanzar lo más rápido posible en el procesamiento de toda la información que va a estar disponible a través de internet”, explicó Romero ayer, tras ser consultado sobre esas críticas.

Ayer también venció el plazo para el reemplazo de candidatos. “El Tribunal Electoral ya debería nombrar por decreto a los candidatos porque los de oposición son observados y están con juicios encima. ¿Para qué nos hacen ir a votar? No va a haber estabilidad en el país después de las elecciones. ¿Con qué seguridad puedes votar y vas a poner a un alcalde para que después de un mes lo metan a la cárcel? Después del domingo, viene mucha inestabilidad”, afirmó Luis Larrea, postulante a la Alcaldía de La Paz, cuya candidatura fue restituida el martes. Ayer cerró sus actividades proselitistas ofreciendo consultas gratuitas.

Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), dejó escapar sus críticas al TSE. “No puede ser que a algunos candidatos se les excluya porque supuestamente hubo incumplimiento de la regla establecida, pero algunos otros candidatos se les habilite también y luego se les inhabilite. Se requiere un poco más de seriedad. Aquí no necesitamos estar adivinando. Se debe aplicar la normativa como indica. Si no se cumplen los requisitos indispensables que se pide, pues es simplemente no habilitarlo”, afirmó la autoridad legislativa.

Salvador Romero, que no tuvo actividad pública en los últimos días en los que se trataron las impugnaciones a candidatos, subrayó que los comicios serán “totalmente transparentes”.