Comienzan las clases en plena epidemia de dengue y con amenaza de maestros

El dirigente de los maestros urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, recordó que mantienen la postura de la dirigencia nacional de no aplicación del nuevo currículo educativo porque no se elaboró en consenso con los profesores, no hubo suficiente capacitación ni actualización, no se incrementó la carga horaria y tampoco se ha dotado de materiales y herramientas necesarias para la aplicación de los 60 nuevos contenidos. Además, tienen prevista una marcha a escala nacional para el 8 de febrero en rechazo al nuevo currículo base.