¿Cómo afianzar el Estado y llegar a ser un referente mundial?

Así que, a fin de formar mi propia opinión sobre lo dicho por el señor presidente, procedí a leer in extenso el discurso pronunciado, ya que no lo pude hacer por la televisión, por razones de salud; al concluirlo, recordé aquello del “agradecimiento a la madre tierra” realizado por el presidente y el vicepresidente y, entonces, me preocupé. ¿Cuál la razón de mi desasosiego? A continuación, algunas observaciones, con el más amplio espíritu de aportar en algo al interés de fortalecer al Estado y llegar a ser un referente mundial…

No me voy a referir a la gran cantidad de indicadores socioeconómicos de los que hizo gala el señor presidente -que los doy por válidos, al ser oficiales- ni me referiré a las críticas que hay respecto a temas no abordados, pero sí diré algo que me nace desde lo más profundo y que tiene que ver con el hecho que, gran parte de los éxitos que encandilan a los organismos internacionales, tienen que ver con las dos preocupaciones ya señaladas: por un lado, el desaire al empresario (micro, pequeño, mediano, grande) y, por otro, el no tener en cuenta a Dios, quien permite estos éxitos ya que, sin cuya voluntad, no se hubieran podido realizar, porque absolutamente nada escapa a su voluntad que, se la ignore o no se la entienda, es buena, agradable y perfecta.