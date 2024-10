“¿Cómo diablos hemos llegado a esto?”

Nathan Thrall es un periodista estadounidense, residente en Jerusalén por diez años. Publica artículos en periódicos exigentes como el New York Times y el londinense The Guardian. Mantiene una mirada detallada a lo que sucede en Medio Oriente en sus crónicas. Es también analista político y profesor sobre esa conflictiva región.

En el Epílogo, Nathan cita el titular del video del periodista israelí Arik Weiss, quien no se centraba en el accidente sino en la consternación que le había producido los comentarios aparecidos en Facebook sobre el choque del bus. “Un niño árabe murió jajaja.” “Solo un autobús lleno de palestinos, no gran cosa.” “Una pena que no murieron más.” “Grandioso.” “Menos terroristas.” “Noticias dichosas para empezar la mañana.” “Mi día acaba de volverse dulceeee”.

Arik comprobó que los comentarios eran de adolescentes o de preadolescentes que además no escondían su identidad. Eran también niños los que celebraban la muerte del pequeño Milad de seis años. “Esos niños palestinos podrían ser los atacantes terroristas del futuro no me vengan con esa mierda de que todo el mundo es un ser humano.” “Ellos son putas, no gente, y merecen morir.” El reportaje continúa con escenas terribles, dónde los niños israelíes aseguran sentirse dichosos por la muerte de los seis preescolares.