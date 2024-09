Cómo entender las disputas por territorio cruceño

El Departamento de Santa Cruz se ha caracterizado por planificar la ocupación territorial, partiendo del potencial del suelo. Así se inicia el trabajo titánico de conocer el territorio, clasificar en categorías y elaborar un plan de uso de suelo, PLUS (1995 D.S. y LEY 2003) y reglamentar su uso a través de una matriz que explica la manera de intervenir, las actividades que se pueden realizar y las entidades que tienen la responsabilidad de su control, es decir, si se puede desmontar debe ser con permiso y supervisión de la ABT, si se tiene que ampliar o construir caminos, el Sepcam, etc.,

Se estudió a través de la misión Británica, el potencial minero del oriente en las formaciones geológicas del precámbrico, comprobando la existencia de minerales metálicos y no metálicos que se mantuvo como una reserva minera hasta el gobierno del MNR (1985) año en que se suspende dicha restricción, permitiendo una actividad minera incipiente en el oriente boliviano.

Con este panorama veamos que se ha hecho hasta ahora. En materia de ocupación territorial, el Gobierno Autónomo Departamental el año 2012, elaboró del Plan Departamental de Ocupación Territorial (PDOT) instrumento importante, que, junto al PLUS, conforman el ordenamiento territorial, competencia exclusiva de los gobiernos autónomos. También se planteó aprobar una ley departamental que permita el control de la ocupación territorial asignando los usos de suelo de acuerdo a lo establecido por el PLUS Departamental aprobado por la Ley 2553. Esto se convirtió en una “amenaza” al plan de invasión territorial del MAS y utilizando sus métodos extorsivos, obligó a la CAO a solicitar dejar en suspenso dicha ley, que hubiera permitido asumir una competencia constitucional para controlar el uso de suelo de acuerdo al PLUS.