¿El PIB lo dice todo?

Dejando de lado los problemas del PIB en Bolivia, es relevante destacar sus limitaciones.

Diane Coyle en su libro El PIB: Una historia breve pero entrañable (2017) apunta a que la obsesión con este indicador puede ser peligrosa porque no implica necesariamente más bienestar: mide bienes, no “males” (como contaminación); omite aspectos como el trabajo no remunerado o el capital humano, entre otros.

En resumen: el PIB no resume cómo está la economía, pero da algunos indicios.