¿Cómo funcionará el yuan para el comercio Bolivia-China?

Un sinfín de interrogantes, comentarios escépticos, así como expresiones de esperanza, provocó el anuncio de la posible utilización del yuan para el comercio entre China y Bolivia, a partir del convenio de corresponsalía logrado por el Banco Unión S.A. con el Banco Industrial y Comercial de China, según lo informado por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sobre la base del trabajo previo realizado por el Presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, para lograr la visita a Bolivia de “los dos bancos más grandes del gigante asiático, con el fin de impulsar el uso del yuan renminbi en las transacciones comerciales bolivianas entre ambas naciones” -el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China- que a tal efecto arribaron a Santa Cruz de la Sierra para dialogar con representantes del sistema financiero (“Promueven la llegada de los dos bancos más grandes de China a Bolivia para impulsar el uso del yuan”, América Economía, 29.09.2023).



El uso del yuan para el comercio bilateral preocupó a unos pocos, pero dio una sensación de alivio a muchos, dada la escasez del dólar en el país, siendo bien visto que el Banco Unión tenga ya una cuenta internacional para operar esta primera corresponsalía con el ICBC y hacer posible operaciones directas en yuanes y bolivianos sin la intermediación de otros entes financieros y monedas.



“El convenio de corresponsalía, firmado por ambos bancos, fue entregado este viernes al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en un acto especial en la ciudad de La Paz, en presencia de ejecutivos y diplomáticos de Bolivia y China”, dio cuenta la Agencia Boliviana de Información (“IBCE asegura que el acuerdo para usar el yuan en el comercio con China bajará demanda del dólar”, ABI, 23.2.2024). No faltaron los detractores, pero surgieron, también, preguntas interesantes que paso ahora a intentar resolver.



¿Desde cuándo se podrá entregar bolivianos al Banco Unión para pagar con yuanes las compras desde China? En pocos días más, lo principal, ya está hecho. Cabe señalar que en 2023 se utilizaron yuanes por un monto equivalente a 80 millones dólares transferidos a China y 12 millones recibidos en pago bajo intermediación financiera, algo que ahora se eliminará.



¿Se trata esto de un “swap” de monedas? No, eso se hace entre Bancos Centrales. Hay que destacar que para lograr tal corresponsalía, primero tuvo que haber una evaluación del país, luego una evaluación del Banco y, una vez lograda la misma, se abre tal posibilidad para otros bancos, de hecho, se sabe que hay una iniciativa privada en curso.



¿De qué se trata, entonces? De un convenio entre dos bancos estatales para financiar el comercio bilateral en base a tres fuentes: 1) Las exportaciones bolivianas, cuando el importador chino pague en yuanes; 2) Las inversiones chinas en Bolivia hechas en yuanes; 3) Los yuanes que el ICBC pueda fondear.



¿Cómo se hará la operación? El proveedor chino que facture en yuanes habilitará al importador nacional a comprar esa moneda en el Banco Unión, con bolivianos, evitándose el uso del dólar y el costo de su liquidación en China, además de aprovechar estímulos en ese país para usar el yuan. De hecho, Huawei manifestó que aceptará el pago en yuanes.



¿Cuáles los beneficios? Para el importador desde China: Menor costo cambiario asociado al dólar (con fuente de información, Bloomberg); el costo de transferencia oscilará dentro de la banda fijada por ASFI; ahorro de tiempo por la no intermediación. Para el exportador a China: presentada la factura de venta en yuanes al Banco Unión, en 24 horas, podrá recibir hasta el 80% del importe en bolivianos bajo el concepto de “factoring” a una tasa anual del 6%.



¿El Banco Unión tendrá una segunda corresponsalía con China? Podría ser, y si hay aceptación, con otros países también, como Brasil, por ejemplo.



¿La corresponsalía permitirá Cartas de Crédito a la vista, Cartas de Crédito stand-by y cobranzas de importación/exportación? La respuesta es, sí.



¿Las solicitudes podrán ser procesadas digitalmente o vía formulario manual? Inicialmente, como se hace hoy, de forma presencial, a futuro, de manera digital.



Por lo explicado, tratándose de una alternativa “no obligatoria”, despojados de toda valoración ideológica, política o subjetiva, la posibilidad de usar el yuan para el comercio con China podría resultar positiva.



En 2023, según el INE, Bolivia exportó a China 59 productos por cerca de 1.200 millones de dólares e importó 4.598 productos chinos por más de 2.400 millones de dólares, así que, de lejos, estamos hablando de la posibilidad de una solución, así sea parcial, a la falta de dólares para financiar las mayores compras que hace Bolivia del mundo. Es de esperar que así se entienda, en función de la delicada situación que vivimos.



Finalmente, usar el yuan será una opción para quien lo quiera hacer y, el que no quiera, podrá continuar con la penuria de conseguir dólares para pagar sus compras desde la China…