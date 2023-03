Cómo la cirugía robótica está revolucionando las operaciones quirúrgicas

Cómo funciona El paciente no necesita ninguna otra preparación adicional a la de una operación tradicional. El paciente generalmente llega sedado al quirófano y el cirujano realiza la intervención desde la consola de control, apoyado por varios asistentes.

“A veces el único problema es tratar de convencer al paciente de que es una intervención segura y los que participan están muy entrenados para cualquier accidente. Incluso hacemos muchas simulaciones de crisis en el entrenamiento”, comenta Nam Jin Kim, que dice que en el centro del Einstein entrena hasta cirujanos de España, Italia, India e incluso de Estados Unidos, país donde más se ha desarrollado esta nueva tecnología. “Han venido aquí para aprender y no son cirujanos de cualquier institución. Vienen de Stanford, del Hospital John Hopkins, entre otros. Vienen porque hay enfermedades que son diferentes. Entonces hay casos que no tienen allí y vienen a conocerlos a Brasil”, cuenta el también coordinador general del programa de posgrado de Cirugía Robótica Einstein.

En Bolivia, por ejemplo, aún no existe esa tecnología y muchos pacientes viajan hasta Brasil para realizarse ese tipo de intervenciones. “Una operación de cáncer de próstata realizada en nuestra institución llega a costas $us 18.000. A pesar de su costo, es mucho menor a los $us 50.000 que la misma operación cuesta en Miami y sin contar pasajes y alojamiento”, afirma Nam Jin Kim.