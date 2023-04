Cómo lograr que la población vea la economía con optimismo

Sin embargo, además de proporcionar información con optimismo es necesario asumir acciones que resuelvan de manera paulatina y en el corto plazo los problemas actuales de los bolivianos. Mientras la gente no encuentre trabajo, mientras existan menores ventas en el comercio, mientras no se hayan generado oportunidades reales para la juventud y mientras no se haya normalizado el intercambio de divisas, difícilmente la población boliviana asumirá con optimismo su situación económica. Desde su vivencia diaria la población boliviana no percibe una situación favorable como para subirse al “tren del optimismo”.