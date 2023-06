¿Cómo mueren las democracias? Así, en caída libre desde las alturas

Todo este descalabro fue acentuado con un MAS que no escucha ni respeta al contrincante. Ni siquiera entre sus propias filas, cuando García Linera prohibió a los librepensadores. Así de intransigente y torpe es el masismo evista y arcista. Lanzan continuos mensajes de odio. Lo peor no es que se nieguen a rectificar sus errores, lo peor es su tendencia a demonizar a quienes no piensan como ellos. Y no parecen darse cuenta de que su extremismo genera rechazo entre los bolivianos. Existe un severo cansancio social de las trifulcas entre políticos que a diario se amplifican en los televisores amarillistas.