Cómo preparé mi propio funeral sostenible

No a muchos de nosotros nos gusta hablar de la muerte. Es algo oscuro, triste y suele llevarnos a una espiral existencial. Pero la incómoda verdad es que, como soy una persona a la que le importa el medioambiente, necesito dejar de ignorar esta realidad.

La mayoría en Reino Unido (mi país) es cremada cuando muere, y quemar cuerpos no es bueno para el planeta. Una cremación típica aquí funciona con gas, y produce cerca del equivalente a 126 kg de emisiones de CO2 (similar a conducir un auto por 750 Km). En Estados Unidos, el promedio es aún más alto: 208 kg

Puede que no sea la cosa que hagamos que produzca más emisiones de carbono en nuestra vida, pero cuando la mayoría de la gente en muchos países elige esta opción cuando muere, esas emisiones se acumulan rápidamente.

Los entierros no son mucho mejores. Las tumbas están revestidas de cemento, un material cuya producción genera muchas emisiones, y el cuerpo está dentro de un féretro de madera o acero.

Entierros naturales

Mi punto de partida es el Natural Death Centre, una ONG basada en Reino Unido. Levanto el teléfono y me alegra encontrar a Rosie Inman-Cook del otro lado de la línea, una persona conversadora y sensata que me advierte sobre muchas prácticas alternativas dudosas (me trae a la memoria lo que leí sobre las ecournas, algunas biodegradables, que combinan las cenizas con otras cosas).