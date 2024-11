Cómo salir de la actual encrucijada

Carlos Guevara Rodríguez





Evo Morales está lanzado a reconquistar el poder. Para lograrlo tiene que poder presentarse como candidato. El gobierno de Luis Arce le cierra el paso negándole dicha pretensión. Por tanto, si no puede obligar al gobierno hacer realidad su candidatura, tendría que forzar su cambio. No es esta una deducción hecha sobre la base de evidencia, los mismos personeros del MAS evista han pedido la renuncia de Arce.

Se dirá, se le niega a Morales dicha pretensión con justa razón, dado que la constitución lo prohíbe, pero no seamos ingenuos. Los mismos personajes que ahora sustentan el poder apoyaron la ilegal postulación de Morales el 2019. En vano ahora el MAS arcista se rasga las vestiduras con objeciones legales y morales a la candidatura de Morales, haciéndose al paladín de la legalidad y moralidad, cuando en el pasado no tuvo escrúpulos en violar ambas bajo el mando de Morales. No es la legalidad lo que les interesa, menos conductas inmorales, sino el poder; la candidatura de Morales les quitaría votos.

Si hay algo en que ha descollado Morales es en su capacidad de hacer ingobernable el país. La combinación de una población ciegamente leal al Comandante y la ubicación geográfica de la misma hacen posible, como en el pasado, poner en jaque al gobierno y al país. Este accionar desemboca en enfrentamientos y pérdida de vidas. En realidad, esa es su finalidad.

El gobierno de Arce es presentado por tanto con un dilema. Por un lado, para romper el estrangulamiento de los bloqueos, los actuales o futuros, tendría que arriesgar el derramamiento de sangre resultante del uso de la fuerza por las FFAA.

Por otro lado, el gobierno no puede mantener una situación de desabastecimiento de comida y combustibles, de estrangulamiento de la economía y restricción a la libre circulación indefinidamente. Si no interviene los bloqueos eventualmente tendría que admitir ante el país que simplemente ya no puede garantizar la paz y normalidad por lo cual tendría que dimitir. ¿Habrá un tercer camino?

Podría existir una solución al enfrentamiento actual que evite una renuncia del gobierno o una escalada de violencia, ambos con resultados imprevisibles y probablemente funestos. Dicha solución pasaría por dirimir la lucha por el poder a través de las urnas en vez de que ésta sea impuesta por la fuerza.

Esta solución consistiría en permitir la candidatura de Morales y suspender, no anular, el, o los, procesos en su contra por estupro. Es cierto que moral y legalmente Morales estaría descalificado para ser candidato nuevamente. Pero su candidatura en este caso serviría al interés nacional.

Permitir su candidatura evitaría dañar aún más la economía y una escalada aun mayor de precios con el consiguiente perjuicio para la población. Se evitaría la pérdida de vidas y la profundización de las divisiones sociales y geográficas que amenazaron en noviembre del 2019 en quebrar el orden constitucional. Al asegurar que no se dé un rompimiento del orden constitucional también aseguraría que se realicen elecciones el 2025. Un nuevo gobierno surgido de la voluntad popular tendría la legitimidad necesaria para enfrentar los problemas más urgentes que atingen al país, como ser la crítica situación económica y un poder judicial ilegitimo y fallido. Nada de esto se podrá lograr si existe un sector significativo de la población que se sentiría excluido si su Comandante no puede terciar en las próximas elecciones, por lo cual se vería impulsado, encabezado por la obsesión de poder y la sed de venganza del Comandante, a intentar destruir lo que queda del sistema democrático y de su institucionalidad.

¿Pero qué pasa si Morales gana las elecciones? Si bien no es imposible, no es probable que se dé ese resultado. Más probable es que Morales pierda, aún en primera vuelta. Morales ha sufrido un gran desgaste desde que huyó en noviembre de 2019. Ahora mismo el bloqueo que realiza es altamente impopular en las ciudades, aun con los sectores de la población que antes lo apoyaban. Esos sectores de la población no son, como en el área rural, incondicionales a Morales. Es previsible de que en la medida en que responsabilicen a Morales por el incremento en los precios de la canasta familiar, en esa misma medida lo abandonarán a tiempo de votar, al menos en una gran proporción; ni qué decir del deterioro de su imagen a raíz de las acusaciones de estupro.