¿Cómo se llegó a la intervención del cuarto banco más grande de Bolivia?

“El banco es grande. Su tamaño no permite que sea un solo banco el que pueda adjudicarse todos estos depósitos”, dijo Yujra, al informar sobre los pasos que se darán para precautelar los ahorros de los clientes de la entidad.

El procedimiento de solución que se emplea en esta primera etapa se aplica por segunda vez desde la promulgación de la Ley de Servicios Financieros (2013). El primer caso fue el de la ex mutual La Paz, cuya cartera y depósitos fueron absorbidos por el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC).

Las autoridades y expertos apuestan por que el proceso se concrete en el procedimiento de solución y no en las otras dos opciones. La razón, en el segundo caso, es que los $us 184 millones que tenía el Fondo de Protección al Ahorrista en diciembre de 2020 se convirtieron en $us 9 millones al 8 de febrero de este año.