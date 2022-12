Como velero sin puerto

Este servidor opina que sí. ¿Dónde está puesta la mirada de planificación de la ciudad?, si no se da atención ni a los del centro ni a los de la periferia, las inequidades se acentúan, no tenemos claro hasta dónde vamos a seguir construyendo y expandiendo la ciudad, aun cuando sabemos que no hay plata ni para llevar calles y servicios básicos a todos en igualdad de condiciones, entonces de nuevo, ¿qué estamos haciendo desde la planificación?

En fecha 20 de septiembre de 2022 presenté un proyecto de Ley de Modificación y Actualización del PLOT, del cual esperaba una reacción justa y oportuna dada la importancia de llevar adelante esta tarea, no sucedió.