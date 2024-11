Cómo ver el futuro sin viajar en el tiempo

Parafraseando al gran filósofo Santayana, aquellos que no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Y les diré que nos gusta en el país y en la región repetir experiencias del pasado sin mejorarlas y, peor aún, cometiendo los errores una y otra vez.

En lo productivo, es casi inminente un cambio cada vez más radical en nuestros patrones de producción. La situación ambiental reciente, tanto en Bolivia como en el resto del mundo, está impulsando a los países a tomar medidas. En conversaciones informales con expertos europeos les expliqué que las quemas son principalmente ilegales. Ellos me dijeron que no les interesaba la responsabilidad interna; y que si no solucionábamos se podrían cerrar esos mercados.