Valga la oportunidad para aprovechar este espacio para reproducir y compartir el texto de “Compadeced a la Nación”, que es parte de la obra denominada El Jardín del Profeta, del irremplazable Gibran Khalil Gibran: “Compadeced a la nación que está llena de creencias y vacía de religión. Tened piedad de la nación que lleva vestidos que no teje ella misma, que come un pan cuyo trigo no cosecha y que bebe un vino que no mana de sus propios lagares. Compadeced a la nación que aclama a un fanfarrón como a un héroe, y que considera bondadoso al oropelesco y despiadado conquistador.